Институты развития стран ЕАЭС реализуют новые взаимовыгодные проекты

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с Евразийским банком развития, ВЭБ.РФ и АО «Банк Развития Казахстана» приведет к реализации новых взаимовыгодных проектов и инициатив.

Об этом в среду сообщили Trend в ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Отметим, что 4 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между институтами развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ был подписан председателем Правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым, председателем Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андреем Жишкевичем, председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и председателем Правления АО «Банк развития Казахстана» Абаем Саркуловым.

Как сообщили в ОАО, институты развития в своей деятельности нацелены на решение наиболее важных и актуальных экономических задач.

Ожидается, что подписанный Меморандум объединит уникальные компетенции и опыт всех институтов развития ЕАЭС и станет мощным синергетическим импульсом для более масштабного межрегионального финансового сотрудничества.

«Такое тесное партнерство уже в обозримой перспективе воплотится в реализацию новых взаимовыгодных проектов и инициатив», – отметили в ОАО.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)