Азербайджанская продукция представлена на международной выставке Gulfood 2021 в Дубае

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская продовольственная продукция на едином стенде страны Made in Azerbaijan демонстрируется на выставке Gulfood 2021 в Дубае.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, в Дубае стартовала международная продовольственная выставка Gulfood 2021.

"Помидоры, орехи, рыбная икра, минеральные воды, фруктовые соки, лимонад, кондитерские и мучные изделия, чай, варенье и другая продукция 15 азербайджанских компаний при поддержке Министерства экономики и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) демонстрируются на едином стенде страны Made in Azerbaijan",- говорится в информации.

В рамках выставки, которая продлится до 25 февраля, азербайджанские предприниматели проведут встречи с зарубежными коллегами, обсудят экспорт продукции из Азербайджана.

Отметим, что 5 октября 2016-го года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о широкомасштабном продвижении местной ненефтяной продукции на внешних рынках под брендом Made in Azerbaijan. Данный Указ охватывает 10 разных механизмов поддержки с целью стимулирования экспорта и продвижения бренда Made in Azerbaijan за рубежом. В зависимости от механизмов, затраты на их реализацию полностью или частично оплачиваются за счет государственного бюджета. Каждый экспортер ненефтяной продукции Азербайджанского происхождения имеет право воспользоваться данными механизмами поддержки.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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