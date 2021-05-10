Объем товарооборота бизнес-сектора Грузии вырос

БАКУ / Trend / - Объем товарооборота бизнес-сектора в Грузии в четвертом квартале 2020 года увеличился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года и составил 32 миллиарда лари, сообщает Trend со ссылкой на Национальную статистическую службу Грузии (Геостат).

Стоимость продукции в бизнес-секторе имеет тенденцию к снижению. В четвертом квартале 2020 года её объем составил 12,4 миллиардов лари, что меньше на 7,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде 60,9 процентов от общего оборота приходятся на крупный бизнес, 17,1 процентов - на средний, а 22 процента приходится на малый бизнес.

В целом наблюдается небольшая разница в стоимости продукции: 40,6 процентов приходятся на крупный бизнес, 27,8 процентов - на средний и 31,7 процента - на малый бизнес.

В четвертом квартале 2020 года общий объем закупок товаров и услуг, осуществленных предприятиями, составил 18 миллиардов лари (меньше на 6,6 процентов в годовом исчислении), а закупка товаров и услуг для перепродажи - 11 миллиардов лари (в годовом исчислении на 6 процентов меньше).

Среднесписочная численность сотрудников составила 641 600 человек, что на 10,1 процентов меньше, чем годом ранее. Из общего числа сотрудников 41,1 процента - женщины и 58,9 процентов - мужчины.

При этом, 41,2 процента от общего числа сотрудников приходится на крупный, 22,8 процента - на средний и 36 процентов - на малый бизнес. Общее количество занятых составило 609 тысяч человек (уменьшение на 9,6 процентов). Общие затраты предприятий на персонал составили 2,63 миллиарда лари (уменьшение на 8,9 процентов).

В четвертом квартале 2020 года среднемесячная заработная плата наемных работников составила 1,417 тысячу лари (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2 лари), а заработная плата работающих женщин составила 1 070,1 лари (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,8 лари).

Среднемесячная заработная плата работающих предприятий составляет:

⦁ крупный бизнес - 1 439,6 лари;

⦁ средний бизнес - 1 632,6 лари;

⦁ малый бизнес - 1 228,4 лари.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)