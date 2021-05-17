Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР в январе-апреле 2021 г. возрос
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Уголовное дело по факту гибели азербайджанских пограничников будет расследовать Следственное управление Генпрокуратуры
Развитие инноваций существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана в сфере технологий - AZINNEX
Состоялось первое заседание Комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время Карабахской войны (ФОТО)
Словенский порт Копер может стать самым быстрым перевалочным пунктом при ввозе грузинских товаров в ЕС
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ВИДЕО)
Мы всегда чувствуем внимание Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой к удинскому народу - Роберт Мобили