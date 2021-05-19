Минэкономики Азербайджана огласило сумму льготных кредитов, выданных предпринимателям с начала года

БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца 2021 года Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана через уполномоченные кредитные организации выдано льготных кредитов на сумму 18,6 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минэкономики, финансирование инвестиционных проектов охватило 217 предпринимателей. В результате реализации этих кредитов появилась возможность создания до 600 новых рабочих мест.

В заявлении ведомства говорится, что 43 процента выданных кредитов было направлено в аграрный сектор, 57 процентов – на производство и переработку различных промышленных продуктов. В то же время, 73 процента льготных кредитов выдано предпринимателям, осуществляющим деятельность в регионах, а 27 процентов – в поселках города Баку.

Ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что стратегическими целями Фонда развития предпринимательства на 2021–2023 годы являются расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, поддержка создания и развития новых предприятий на основе инновационных технологий, а также обеспечение устойчивого развития Фонда.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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