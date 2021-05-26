Обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами-членами ОЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся пятом заседании министров экономики и финансов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами-членами ОЭС.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«На состоявшемся сегодня пятом заседании министров экономики и финансов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) мы обсудили механизмы восстановления в регионе в постпандемический период, перспективы развития сотрудничества между странами-членами ОЭС», – отметил Джаббаров.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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