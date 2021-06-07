Российский «Нэфис Косметикс» о сотрудничестве с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Российский производитель бытовой химии "Нэфис Косметикс" за 2 года увеличил объёмы поставок в Туркменистан до тысячи тонн в год, сообщили Trend в компании.

Согласно сообщению, основным способом поставки продукции является железнодорожный транспорт.

В список экспортируемых брендов "Нэфис Косметикс" в данном направлении относятся: Bimax, AOS, Sorti, Биолан.

"С июня 2018 года наша компания выстраивает бизнес процессы в сотрудничестве с крупнейшим дистрибьютором Туркменистана".

Как ранее отмечали в компании, пандемия способствовала открытию новых логистических возможностей для поставок продукции "Нэфис Косметикс" в Туркменистан.

"Если раньше мы отправляли груз только автомобильным транспортом, то теперь мы прибегаем к услугам железнодорожных сообщений", – сказали в компании.

Отмечалось, что ситуация с коронавирусом практически не повлияла на сотрудничество с Туркменистаном.

"Мы поставляем то же количество бытовой химии, что и до пандемии – около 80 тонн в месяц", – сказали в компании.

При этом было подчеркнуто, что в дальнейшем "Нэфис Косметикс" планирует усилить торговые связи с Туркменистаном и расширить ассортимент продукции на этом рынке.

Напомним, что "Нэфис Косметикс" по итогам 2017 года занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью – на рынке стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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