Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии вырос

БАКУ /Trend/ - Индекс цен производителей (PPI) промышленной продукции в апреле 2021 года увеличился на 3,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с апрелем 2020 года рост этого показателя составил 17,5 процента, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Цены на произведенную продукцию выросли на 3,6 процента по сравнению с мартом 2021 года, в результате чего вклад в общее ежемесячное изменение индекса цен производителей составил 2,84 процентных пункта. Внутри группы заметный рост цен зафиксирован на продукты питания (2,2 процента) и металлы (12,2 процента).

За тот же период цены на продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров выросли на 5,6 процента, что составило 0,35 процентных пункта в ежемесячном изменении индекса. Цены на электричество, газ, пар и кондиционирование воздуха выросли на 0,5 процента, что составило 0,06 процентных пункта в ежемесячном изменении индекса.

На годовую ставку PPI в основном повлияли изменения цен на следующие товары:

• Продукция горнодобывающей промышленности и карьеров: цены выросли на 17,8 процента, что составило 0,9 процентных пункта в общем годовом изменении индекса. Внутри группы цены выросли на металлические руды (16,4 процента);

• Промышленные товары: цены выросли на 16,7 процента, что составило 13,47 процентных пункта в общем годовом росте индекса. Заметно выросли цены на следующие подгруппы: продукты питания (16,8 процента), напитки (7,7 процента) и основные металлы (37,7 процента);

• Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха: годовой рост цен составил 19,8 процента, что составило 2,27 процентных пункта в общем годовом росте индекса;

• Услуги водоснабжения, канализации: годовой рост цен составил 30,1 процента, что составило 0,83 процентных пункта в общем годовом росте индекса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)