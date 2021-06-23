AmCham поддерживает меры по улучшению бизнес-среды в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане в 2021 году станет развитие ненефтяного сектора экономики.

Об этом сказал Trend президент AmCham в Азербайджане Нуран Керимов.

По его словам, в постпандемийный период главной задачей AmCham будет поддержка политики правительства в восстановлении азербайджанской экономики.

По словам Керимова, AmCham готова стать партнером министерства экономики Азербайджана по реализации всех проектов и инициатив, в том числе таких, как White paper.

Он отметил, что AmCham – это уникальная организация, которая объединяет и поддерживает предпринимателей по общим интересам.

"Для устранения негативного влияния пандемии на экономику Азербайджана мы провели оценку принимаемых правительством мер, которые принесли положительные результаты. Верим, что реализация предложений, подготовленных в рамках документа White paper членами AmCham, станет очередным вкладом в экономические реформы, проводимые в Азербайджане", – сказал Керимов.

Глава AmCham отметил важность информирования правительства о настроениях в частном секторе и изменениях в бизнес-среде.

White paper охватывает вопросы в сферах налогов, таможни, банковского дела, финансов, страхования, информационных и коммуникационных технологий, закупок, труда, туризма и ряде других.

"До настоящего времени правительством принято около половины предложений по документу White paper. Приглашаем к сотрудничеству молодых бизнесменов, которые хотят создать какие-либо ассоциации. Мы можем поделиться своим опытом и не конкурируем, а служим единой цели", - сказал Керимов.

Отметим, что AmCham, основанная в 1996 году, состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе азербайджанской экономики, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva