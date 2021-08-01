Грузия незначительно сократила экспорт табачных изделий в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Грузия в первом полугодии 2021 года экспортировала в Азербайджан 317 318 коробок сигарет и других табачных изделий (по 1 тысячи штук в каждой) на сумму 8,225 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, грузинский экспорт табачных изделий в Азербайджан сократился на 1,1 процента по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента - до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)