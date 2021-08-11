Обнародован объем грузоперевозок автотранспортом в Иране

БАКУ /Trend/ - В прошлом году (20 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.) автомобильным транспортом Ирана было перевезено более 502 млн тонн грузов.

Об этом сказал заместитель министра дорог и градостроения Ирана, председатель Дорожно-транспортной организации страны Дариуш Амани на заседании в южной иранской провинции Хормозган, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал ведомства.

По его словам, такой объем продукции был перевезен в прошлом году, несмотря на ряд проблем: пандемию коронавируса, тяжелую экономическую ситуацию, нехватку шин и масла.

Амани добавил, что иранская провинция Ормузган занимает особое место в сфере грузоперевозок. Так, за первые 4 месяца текущего года (21 марта – 22 июля 2021 года) объем перевезенных грузов в регионе увеличился на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Замминистра сообщил, что ведутся работы для осуществления импорта запчастей грузовых автомобилей.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)