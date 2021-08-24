Туркменистан и Румыния определят более широкий спектр сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Новые проекты между Туркменистаном и Румынией будут проанализированы в ходе следующего заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, запланированного на конец 2021 года, сообщили Trend в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

"С помощью институциональных механизмов (Совместная межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству) мы намерены определить более широкий спектр областей, представляющих общий интерес для сотрудничества, и посредством двусторонних рекламных мероприятий (например, экономические форумы, деловые делегации) планируем информировать деловые круги обеих стран о существующих возможностях, выгодных для обеих сторон", – говорится в сообщении министерства.

В министерстве добавили, что средства массовой информации также могут способствовать распространению правильной информации и стимулированию субъектов предпринимательства к изучению и реализации возможностей сотрудничества.

В сообщении также отмечаются ключевые секторы с высоким потенциалом для увеличения инвестиций и сотрудничества между двумя странами: ИТ и другие технологии; инфраструктура; строительство; химическая промышленность (с учетом огромных запасов нефти и газа в Туркменистане); текстильная промышленность (с учетом производства хлопка и шелка в Туркменистане); энергетическая связь с учетом трансъевропейской сети (TEN); зеленая энергетика (с учетом огромного потенциала Туркменистана в области солнечной и ветряной энергетики); логистика и транскаспийские транспортные коридоры; производство кварцевого песка высокой чистоты для высокотехнологичных применений; стекольная промышленность; управление водными ресурсами и ирригационные системы.

(Редактор: Надир Насиров)