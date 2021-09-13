В Узбекистане обнародовали число экспортированных в Азербайджан ковров
Лента новостей
Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО)
В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП
А.Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды»
Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie