Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана. Об этом сказал в интервью Trend вице-министр торговли и интеграций Казахстана Кайрат Торебаев.

"На освобожденных территориях Азербайджана предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры. Здесь есть перспективы для продвижения плодоовощной продукции, которую Азербайджан будет выращивать и направлять в Казахстан. Мы с удовольствием будем импортировать эту продукцию", - сказал Торебаев.

По его словам, Азербайджан и Казахстан не конкурируют в сфере сельского хозяйства.

"Между нами существует взаимопонимание. К примеру, в Азербайджане есть хорошая плодоовощная продукция, которую Казахстан хочет импортировать и перерабатывать, а вместе с тем направлять в Азербайджан пшеницу. Уже было предложение от азербайджанской стороны по поводу импорта пшеницы, и мы его удовлетворили. В Казахстане строятся оптово-распределительные центры, которые будут перерабатывать, сортировать и направлять на экспорт плодоовощную продукцию. Мы хотели, чтобы к этой сети также присоединился Азербайджан. Эту идею мы уже высказали, и она была с интересом встречена азербайджанской стороной", - сказал он.

Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)