БАКУ / Trend / - Грузия введет обязательную маркировку алкогольных напитков в 2023 году, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

Согласно информации, с 2023 года в Грузии вводится обязательная сертификация алкогольных напитков на местном рынке.

«Это позволит нам лучше контролировать местный рынок. По обращению соответствующих органов Национальное агентство вина может проводить экспертизу транзитных грузов», – сказал председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

Сообщается, что парламент страны рассмотрит законопроект в первом чтении.

Отметим, что Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина за восемь месяцев 2021 года, что на 19 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В отчетном периоде экспорт вина осуществлялся в 59 стран мира.

Стоимость экспортированной продукции составила 145 миллионов долларов, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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