В Узбекистане началось серийное производство LADA

Бизнес 21 сентября 2021 11:13 (UTC+04:00)
В Узбекистане началось серийное производство LADA

БАКУ/Trend/-В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей LADA, сообщает Trend со ссылкой на Roodell, официальном импортёре автомобилей LADA в стране.

Первые модели LADA Vesta SW и LADA XRAY, произведенные методом крупноузловой сборки (SKD), уже готовы к отправке в дилерскую сеть. В ближайшее время к ним добавится LADA Largus.

Сборка организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне Джизак.

«Узбекистан — один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, а бренд LADA хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества позволит продолжить развитие LADA на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам», — отметили в компании.

Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, в первую очередь, благодаря кредитным программам и Trade-in. Кроме того, локальная сборка увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках, что расширит присутствие бренда LADA в Узбекистане.

В 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell было продано более 5 тыс. автомобилей LADA.

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