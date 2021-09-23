Казахстаном и ЕБРР подпишут соглашения по реализации новых совместных проектов

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года между Казахстаном и ЕБРР будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 миллионов.

Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на правительство Казахстана, сказал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе переговоров с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

«За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн», — сказал А. Мамин.

Стороны обсудили ход практической реализации подписанного в марте т.г. рамочного соглашения о партнерстве между Правительством РК и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту страны.

Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения участия ЕБРР в развитии инфраструктуры, реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР «Зеленые города», модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в г. Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам переговоров подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам модернизации и расширения аэропорта г. Алматы, реконструкции автомобильной дороги «Кызылорда – Жезказган».