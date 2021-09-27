Россия запускает «Агроэкспресс» из Узбекистана для экспорта сельхозпродукции

БАКУ/Trend/- Узбекистан и Россия запускают проект «Агроэкспресс», направленный на регулярную и быструю доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент – Москва, сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономического развития России.

Ход выполнения проекта, а также мониторинг реализации решений Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и активизация межрегионального взаимодействия были обсуждены 26 сентября во время рабочей поездки министра экономического развития России Максима Решетникова и его заместителя Дмитрия Вольвача в Узбекистан. Встречу с представителями российской стороны провел вице-премьер – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

«Даже в не самых простых условиях вновь видим положительную динамику взаимной торговли. Напомню, двусторонний товарооборот с Узбекистаном вырос в 2020-м году на 15,6 процента, несмотря на пандемию, что говорит о прочности и эффективности деловых контактов. За 7 месяцев этого года фиксируем рост 3,8 процента к такому же периоду прошлого года. Рассчитываем, что положительная динамика взаимной торговли сохранится до конца текущего года», — отметил Решетников по итогам встречи.

Как рассказал Решетников, подготовка проекта «Агроэкспресс» находится на финальной стадии. Разработаны процедуры для максимально бесшовного и быстрого прохождения товаров, а также специальные тарифные условия на железнодорожные перевозки. Планируется, что первая пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана в Россию состоится уже в ноябре, а на постоянной основе «Агроэкспресс» начнет курсировать в декабре.

Из России в Узбекистан этими же железнодорожными составами будет доставляться продукция местного агропромышленного комплекса.