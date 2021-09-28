Nike предупредила о глобальном дефиците обуви

Американский производитель спортивной одежды Nike предупредил возможном дефиците своей продукции из-за глобальных проблем в логистике, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Компания уточнила, что перебои с производством и доставкой ее обуви могут продлиться до весны 2022 года. Причиной проблем стали сбои в цепочках поставок и нехватка рабочих в Азии. Американский производитель уже снизил прогноз собственных продаж на ближайший год.

Заводы компании во Вьетнаме и Индонезии, которые производят три четверти всего объема ее обуви, пострадали от ковидных ограничений местных властей.

Уже сейчас время для доставки продукции из Азии в Северную Америку увеличилось вдвое, с 40 до 80 дней.

В США это уже привело к нехватке детских игрушек, древесины, новой одежды и кормов для домашних животных, и, как итог, к росту цен. Другие крупные бренды, например, производитель игрушек Hasbro и гигант спортивной одежды Adidas также сообщали о потенциальных проблемах с поставками в сезон праздничных распродаж. В Британии также возник дефицит некоторых продуктов из-за высоких цен на газ.