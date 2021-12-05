Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА

БАКУ /Trend/ - Государственным органам Казахстана необходимо продолжать сотрудничать с частным сектором, чтобы стимулировать развитие устойчивого финансирования.

Об этом Trend сообщили в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА).

Как отметили в МФЦА, для финансовых учреждений очень важно иметь систему управления экологическими и социальными рисками (ESMS), чтобы выявлять такие риски и управлять ими. Это помогает улучшить общее управление рисками, выявить новые экологические возможности для бизнеса и повысить ценность для клиентов и получателей инвестиций, таким образом, это помогает получить конкурентное преимущество.

"Банковскому сектору Казахстана предстоит пройти долгий путь по внедрению "зеленых" практик в свои внутренние процессы. Банкам второго уровня следует приветствовать присоединение к таким принципам, как Принципы ответственного банковского дела (Principles for Responsible Banking, UNEP FI) и Принципы зеленых инвестиций (GIP), чтобы утвердить свои экологические обязательства и улучшить практику", - отметили в МФЦА.

По словам представителя МФЦА, учитывая зависимость экономики Казахстана от углеродоемких и ресурсоемких отраслей, существует большой потенциал для таких перспективных инструментов перехода, основанных на эффективности, как облигации, связанные с устойчивым развитием (Sustainability Linked Bonds), объемы выпуска которых растут во всем мире.

Финансовые или структурные характеристики облигаций (такие как купонная ставка) корректируются в зависимости от достижения заранее определенных целей устойчивости, подытожили в МФЦА.