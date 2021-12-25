Казахстан нацелен на диверсификацию торговых потоков со странами ОЭС

БАКУ /Trend/ - Казахстан нацелен на принятие совместных усилий по диверсификации торговых потоков и наращиванию объемов взаимной торговли со странами-партнерами по Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом Trend сказали в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Как отметили в министерстве, товарооборот между Казахстаном и странами ОЭС за январь-сентябрь 2021 года составил 8,2 миллиарда долларов, что на 21,4 процента выше, чем за аналогичный период 2019 года (6,7 миллиарда долларов). Экспорт из Казахстана в страны ОЭС за январь-сентябрь 2021 года вырос на 14,8 процента и составил 2,3 миллиарда долларов.

В свою очередь, товарооборот между Казахстаном и странами ОЭС за 2020 год составил 8,8 миллиарда долларов, что на 7,2 процента ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (9,5 миллиарда долларов). Экспорт из Казахстана в страны ОЭС за 2020 год снизился на 2,9 процента и составил 6,5 миллиарда долларов. Импорт в Казахстан из стран ОЭС за 2020 год снизился на 17,5 процента и составил 2,3 миллиарда долларов.

Как отметили в министерстве, основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОЭС являются: нефть сырая (с долей 20 процентов), пшеница (14,3 процента), медь и катоды из меди (7,3 процента), мука пшеничная (4,5 процента), природный газ (4,1 процента), алюминий необработанный (4 процента), полуфабрикаты из нелегированной стали (2,6 процента), плавучие средства специального назначения (2,5 процента), нефтепродукты (2,5 процента).

В министерстве отметили, что при этом структура взаимной торговли имеет дисбаланс в сторону сырьевой направленности.

"В связи с этим Казахстан предложил принять совместные усилия по диверсификации торговых потоков и наращиванию объемов взаимной торговли", - подытожили в министерстве.