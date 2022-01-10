В Туркменистане планируют наладить производство композитной арматуры

БАКУ /Trend/ - Туркменистан ведет работы по созданию новых совместных предприятий, специализирующихся на производстве импортозамещающей продукции, в частности композитной строительной арматуры, являющейся заменителем стальной.

Как передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан", об этом заявил вице-премьер Туркменистана по промышленному и энергетическому комплексу Чарымырат Пурчеков на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что пробная партия востребованной в строительстве стеклопластиковой арматуры уже произведена АО Senagattehnologiýalary, созданным совместно с индивидуальным предприятием Algap.

По словам вице-премьера, компания уже получила сертификаты качества, соответствия и безопасности продукции от ряда государственных учреждений.

На данный момент поручено опробовать композитную арматуру на прочность, и, в случае подтверждения высокого качества, ускорить ее широкое производство.

АО также планирует наладить производство композитной арматуры различных размеров, используя базальтовое сырье и кварцевый песок.