Дагестанские экспортеры планируют посетить Азербайджан с бизнес-миссией

БАКУ /Trend/ - На первый квартал 2022 года запланирована очная бизнес-миссия в Азербайджан дагестанских экспортеров под эгидой республиканского регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане.

По его данным, Торговое представительство России, представительство РЭЦ и Республики Дагестан РФ окажут необходимую организационную поддержку дагестанским предпринимателям в проведении переговоров с потенциальными азербайджанскими партнерами.

Как отмечается, 10 января в представительстве РЭЦ в Азербайджане состоялась рабочая встреча торгового представителя России Руслана Мирсаяпова с делегацией Республики Дагестан под руководством директора регионального Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Азербайджана в промышленные проекты, предприятия туристической инфраструктуры, аграрный сектор Республики Дагестан. Также по инициативе дагестанской стороны в настоящее время рассматривается возможность размещения в Баку постоянно действующей экспозиции дагестанских товаропроизводителей для презентации экспортного потенциала республики», - говорится в сообщении.