Туркменабатский химзавод назвал показатели производства

БАКУ /Trend/ - Туркменабатский химический завод имени С.А. Ниязова в Лебапском регионе в 2021 году выпустил более 270 тысяч тонн фосфорных удобрений, необходимых для повышения урожайности хлопка, зерновых и других сельскохозяйственных культур, передает Trend в четверг со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Здесь также действует завод серной кислоты, который обеспечивает производство фосфорных удобрений.

Завод с производительной мощностью 500 тысяч тонн серной кислоты в год выпустил в прошлом году продукцию на 97 миллионов 900 тысяч манатов ($28 млн).

На данный момент одновременно с производством продукции для сельского хозяйства на заводе ведутся работы по реконструкции и строительству дополнительных цехов.

Туркменабатский химический завод, построенный в 1960 году, является одним из крупных химических объектов Туркменистана, объединяющих 26 производственных цехов.

В филиале завода, расположенном в районе Койтендаг, ведется производство хлорной извести, которая в основном используется для обработки земель и побелки зданий.

На заводе, принадлежащему Госконцерну «Туркменхимия», в настоящее время работает более 1 400 специалистов.