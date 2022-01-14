Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Ukraine Invest договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Киеве (Украина) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ukraine Invest (Управление по продвижению и поддержке инвестиций).

Как сообщили Trend в Агентстве по развитию МСБ, документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и главный исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач.

Меморандум предусматривает сотрудничество предпринимателей Азербайджана и Украины с целью содействия взаимной инвестиционной деятельности, обмен информацией о потенциальных инвестиционных проектах и в других направлениях, обмен опытом оказания услуг МСБ, а также организацию взаимных рекламных мероприятий для предпринимателей.