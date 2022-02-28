Азербайджан представил свою продукцию на выставке в Мекке

БАКУ /Trend/ - 22-26 февраля на международной выставке в Мекке в Саудовской Аравии, которая была организована местной Торговой палатой, была представлена ​​продукция более чем 20 стран, в том числе азербайджанская, сказали Trend в понедельник в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Как отмечается, при поддержке Агентства на выставке были представлены продукты из шафрана, меда, сухофрукты, джемы, компоты, чаи, различные соусы, келагаи и др. продукция.

На выставке также была представлена ​​информация о поддержке и услугах, предоставляемых Агентством местным и иностранным бизнесменам.

(Автор: Назрин Исрафилова)