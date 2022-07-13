В ЧБТР раскрыли разбивку портфеля в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день основной портфель Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Азербайджане - это поддержка сферы малых и средних предприятий (47,5 процента), энергетики (35 процентов), недвижимости (8,4 процента), потребительских товаров (4,8 процента) и промышленности (4,4 процента).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"C начала операций ЧБТР профинансировал в Азербайджане 39 проектов на сумму свыше 0,5 миллиарда евро в соответствии с инвестиционными приоритетами азербайджанского правительства. Банк принимал участие в таких стратегически важных энергетических проектах, как "Шах Дениз", в то же время фокусируясь на малых и средних предприятиях вне сферы нефти и газа. На этой неделе в Азербайджане мы будем встречаться с заинтересованными компаниями, и я уверен, что это будет способствовать дальнейшему развитию бизнес-проектов в стране", - сказал Панкин.

Отметим, что ЧБТР - международный банк, объединяющий 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Банк нацелен на развитие экономического взаимодействия, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона.

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