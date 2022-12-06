Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок в 2022 году

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE может выпустить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее, из-за проблем в цепочках поставок в авиационной отрасли, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщила Airbus, в ноябре она поставила 68 самолетов, в январе-ноябре это число достигло 565 лайнеров.

Компания прогнозирует, что поставки по итогам всего 2022 года окажутся "незначительно ниже" предполагаемых ранее 700 лайнеров. Точное число в пресс-релизе авиапроизводителя не уточняется.

Airbus в начале 2022 года рассчитывала выпустить 720 самолетов, но затем понизила прогноз до 700 самолетов на фоне дефицита компонентов, включая двигатели. На прошлой неделе глава компании Гильом Фори заявил, что не ожидает улучшения ситуации в цепочках поставок до середины следующего года из-за негативного влияния высоких цен на энергоресурсы на основных производителей компонентов для авиационной отрасли.