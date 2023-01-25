Фонд развития предпринимательства Азербайджана назвал планы по льготному кредитованию

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделит 150 миллионов манатов на льготное кредитование.

Об этом сказал в среду председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает Trend.

По его словам, фонд нацелен на ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам предпринимательства.

Отметим, что по итогам 2022 года Фондом развития предпринимательства было выдано 104,2 миллиона манатов льготных кредитов. Ими были охвачены 2,71 тысячи малых и средних проектов.