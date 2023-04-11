В "Экономической зоне Аразской долины” будут производиться автомобили итальянской марки (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 апреля в 12:32)

БАКУ /Trend/ - В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины” в Джебраильском районе будут производиться автомобили итальянской марки IVECO.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

"Проектные работы по созданию сервисного центра итальянских автомобилей IVECO завершены и в ближайшее время начнется его строительство", - сказал он.

Напомним, что на настоящее время в промпарке "Экономическая зона Аразской долины” два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект – статус нерезидента.

Отметим, что в 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах, а в целом до сегодняшнего дня резидентами стали 116 субъектов предпринимательства.