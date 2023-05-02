Азербайджанские страховщики привлекут до 10 млн манатов от продажи «зеленых карт» иностранным автомобилистам

БАКУ /Trend/ - До конца 2023 года Бюро обязательного страхования Азербайджана прогнозирует страховые сборы от продажи азербайджанскими страховыми компаниями (СК) «зеленых карт» на транспортные средства, зарегистрированные в Грузии и Казахстане, до 10 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, только в январе-апреле страховые сборы от этой деятельности составили 3,1 миллиона манатов.

Отметим, что в 2022 году Бюро осуществило выплаты по системе "Зеленой карты" на сумму 910 421 маната в связи с дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими за рубежом.

Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" функционирует с 1951 года. Основная ее цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло происшествие. Согласно соглашению "О зеленой карте", страховой полис по автогражданской ответственности (ОСАГО), выданный в любой стране-участнице соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся членом этого соглашения.

Национальные бюро "Зеленой карты" входят в единую организацию - Совет страховых бюро со штаб-квартирой в Брюсселе, который действует под эгидой Рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту Экономической комиссии ООН для Европы.