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В семи странах будут выпущены почтовые марки, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Бизнес Материалы 6 мая 2023 13:07 (UTC +04:00)
В семи странах будут выпущены почтовые марки, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Азербайджане и семи зарубежных странах планируется выпуск почтовых марок, посвященных 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода", передает Trend.

По его словам, данные почтовые марки уже выпущены в обращение в Турции, России и Казахстане.

«В рамках мероприятий по случаю 100-летия великого лидера в этом году в Азербайджане будет выпущено 11 видов почтовых марок», - добавил министр.

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