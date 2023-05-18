PASHA Bank не планирует открытие новых филиалов за рубежом - Джавид Гулиев

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank не планирует открытие новых филиалов за рубежом.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, сегодня банк работает над созданием синергии между головным офисом PASHA Bank и филиалами в Грузии и Турции.

«Мы активно работаем над созданием тесного контакта и синергии между головным офисом PASHA Bank и филиалами в Грузии и Турции. Это позволит нам достичь лучших показателей как в Азербайджане, так и в странах, где у нас есть филиалы», - добавил он.