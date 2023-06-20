Турецкая платежная система Turan планирует получить в Азербайджане лицензию на деятельность

БАКУ /Trend/ - Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) планирует в Азербайджане получить лицензию на осуществление деятельности.

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев.

По его словам, в Азербайджане уже создана компания "ООО Turan Teknoloji".

"После принятия соответствующих законодательных актов со стороны регуляторного органа Азербайджана мы приступим к предоставлению услуг электронного кошелька. После Азербайджана мы планируем открыть представительство Turan в других тюркоязычных странах, в частности в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Считаем, что это сможет сблизить экономики наших стран, а также позволит упростить денежные переводы между тюркоязычными странами", - отметил он.

Кроме того, по словам Абдуллаева, на сегодняшний день осуществлять денежные переводы посредством "Turan" можно из Турции в Азербайджан.

"Ведутся переговоры с банками и Центробанком Азербайджана для налаживания денежных переводов и из Азербайджана в Турцию", - добавил он.

Отметим, что из Турции в Азербайджан посредством "Turan" в январе-мае 2023 года осуществлено свыше шести тысяч транзакций, или около одного миллиона манатов.