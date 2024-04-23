Кения интересуется опытом работы СХПП

БАКУ/Trend/ — Советник премьер-министра Кении Джозеф Магу ознакомился с работой Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение СХПП.

"Заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон Азербайджана Элькияр Зиядов проинформировал представителей из Кении о действующих в стране промышленных зонах и созданных здесь благоприятных бизнес-возможностях для бизнесменов. Делегация ознакомилась с деятельностью таких резидентов СХПП, как ООО "Assan-STP Panel" и ЗАО "AzerFloat"", — отмечено в информации.

В рамках визита обсуждались вопросы, связанные с установлением сотрудничества, изучением существующей модели индустриальных зон в Азербайджане, возможностью совместного обмена опытом.

Отметим, что СХПП действует с декабря 2011 года, имеет больше 30 компаний-резидентов.

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