Топ-менеджер Petrochina переходит в североамериканское представительство SOCAR Trading

БАКУ /Trend/ - Глава PetroChina International America по внутренней торговле сырой нефтью Эрик Диксон покинул компанию, чтобы перейти в SOCAR Trading North America (североамериканское представительство торгового дома азербайджанской госкомпании SOCAR), сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на три разных источника, знакомых с ситуацией.

"Диксон, который покинул компанию в конце июля, в основном занимался операциями по торговле сырой нефтью в Северной Дакоте", - сказал вице-президент PetroChina International America Марк Дженсен.

Сообщается, что уход Диксона связан с реорганизацией компании, в ходе которой ее покинули управляющий директор и президент представительства в Калгари, а также директор по торговле нефтью и директор по сырью в офисе в Хьюстоне.

"В компании уверены, что новая стратегия и бизнес-планы укрепят бизнес и приведут к дальнейшему успеху компании и заинтересованных сторон", - сказал Дженсен.

SOCAR планирует расширить деятельность в Северной Америке через SOCAR Trading, офисы которой действуют в Калгари и Хьюстоне.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания SOCAR Trading продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Африки, Азии и Америки.

(Автор: Максим Цурков)