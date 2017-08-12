Пакистан отмечает важность проекта поставок туркменского газа

12 августа 2017 14:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Пакистан обсудили вопросы реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), сообщает в субботу туркменское внешнеполитическое ведомство.

Обсуждения были проведены во время встречи с новым чрезвычайным и полномочным послом Пакистана Мурадом Ашрафом Джанджуа в министерстве иностранных дел Туркменистана.

Дипломат на встрече отметил стратегическую роль проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и выразил всемерную приверженность дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном.

"Отмечая динамичное развитие политико-дипломатического взаимодействия, стороны обсудили вопросы очередного заседания межправительственной комиссии, которое планируется провести в ближайшее время в Ашхабаде", - сказано в информации.

Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры и образования. Посол Пакистана отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории, культуры и традиций двух народов.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. На афганском и пакистанском участках на данном этапе проводятся изыскательские работы.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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