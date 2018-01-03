Нефть подорожала на ожиданиях снижения запасов в США

3 января 2018 21:16 (UTC+04:00)

Цены на нефть растут в среду на ожиданиях снижения запасов в США по итогам седьмой недели подряд, пишет Интерфакс.

Поддержку рынку также оказывает политическая напряженность в Иране, где в ходе массовых демонстраций погибли порядка 20 человек.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по Москве выросла на $0,76 (1,16%) - до $67,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на $0,78 (1,29%) - до $61,15 за баррель.

Согласно опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

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