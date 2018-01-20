Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 15-19 января

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (15-19 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 70,87 доллара за баррель, что на 0,01 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light на прошлой неделе составила 71,63 доллара за баррель, минимальная – 69,97 доллара за баррель.