Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор" практически завершены

1 февраля 2018 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор", оператором которых является BP, практически завершены, сказал на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, речь идет о второй фазе разработки месторождения "Шах Дениз" и расширении Южнокавказского трубопровода.

"Эти два проекта и работы по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) дают возможность запланировать поставки первого газа на середину 2018 года", - сказал Джонс.

Джонс также выразил интерес к четвертому собранию министров в рамках Консультативного совета “Южного газового коридора”, которое состоится 15 февраля.

В свою очередь, Парвиз Шахбазов, рассказывая о подготовке к собранию, отметил, что процесс реализации проекта "Южный газовый коридор" входит в решающую стадию.

По его словам, предстоящая встреча важна с точки зрения анализа проведенной работы и определения последующих целей.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
BP повышает IT-навыки жителей бакинских поселков (ФОТО)
ИКТ 31 января 16:53
Глава BP не видит риска для сильных колебаний цен на нефть
Энергетика 23 января 14:35
Министр энергетики Азербайджана совершит визит в Саудовскую Аравию
Энергетика 12 января 19:29
BP и Академия наук Азербайджана проведут археологические раскопки
Энергетика 22 декабря 2017 13:56
Глава ВР: добыча сланцевой нефти в США окажет ограниченное воздействие на рынок нефти
Экономика 21 декабря 2017 11:30
BP и и университет ADA создали первый в Азербайджане Научно-исследовательский Big Data центр
Общество 15 декабря 2017 12:04
BP в 2016 г. выплатила Азербайджану почти $100 млн налога на прибыль
Энергетика 8 декабря 2017 17:23
Поставко природного газа через Грузию в Европу начнется с будущего года
Экономика 7 декабря 2017 13:48
Азербайджан и Казахстан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество - министр
Бизнес 7 декабря 2017 11:55
Капзатраты BP в Азербайджане не зависят от цен на нефть
Энергетика 1 декабря 2017 14:29
BP и партнеры представили в Азербайджане проект "Сладкое золото"
Энергетика 1 декабря 2017 11:10
Азербайджан предлагает BP наладить сотрудничество в сфере животноводства
Бизнес 1 декабря 2017 10:47
Парвиз Шахбазов: Азербайджан - надежный партнер по обеспечению глобальной энергобезопасности (ФОТО)
Энергетика 25 ноября 2017 11:17
Добыча нефти в Азербайджане до конца 2017 года останется на стабильном уровне - BP
Энергетика 24 ноября 2017 12:29
BP и минобразования Азербайджана продлевают проект в сфере сельского хозяйства (ФОТО)
Бизнес 24 ноября 2017 11:16
Нефтяные компании в Азербайджане более чем в 6 раз увеличили расходы в рамках соцответственности
Энергетика 20 ноября 2017 17:58
Затраты на Южнокавказский газопровод сократились
Энергетика 20 ноября 2017 17:20
BP: По проекту "Шах Дениз-2" выполнено более 97% работ
Энергетика 20 ноября 2017 16:17