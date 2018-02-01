Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор" практически завершены

БАКУ /Trend/ - Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор", оператором которых является BP, практически завершены, сказал на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, речь идет о второй фазе разработки месторождения "Шах Дениз" и расширении Южнокавказского трубопровода.

"Эти два проекта и работы по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) дают возможность запланировать поставки первого газа на середину 2018 года", - сказал Джонс.

Джонс также выразил интерес к четвертому собранию министров в рамках Консультативного совета “Южного газового коридора”, которое состоится 15 февраля.

В свою очередь, Парвиз Шахбазов, рассказывая о подготовке к собранию, отметил, что процесс реализации проекта "Южный газовый коридор" входит в решающую стадию.

По его словам, предстоящая встреча важна с точки зрения анализа проведенной работы и определения последующих целей.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.