В Казахстане увеличились объемы производства бензина

8 февраля 2018 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтеперабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана произвели три миллиона тонн бензина в 2017 году, что на четыре процента превысило аналогичный показатель 2016 года.

Выпуск дизтоплива, в свою очередь, сократился на шесть процентов, до четырех миллионов тонн, передает Energy Prom.

Бензин на рынке Казахстана подорожал за год на 17-21 процентов, в зависимости от марки, летнее дизельное топливо - на 22 процента, зимнее - сразу на 27 процентов.

По итогам 2017 года производство продуктов нефтепереработки достигло в стоимостном выражении 709,6 миллиарда тенге - на 14,2 процента больше, чем годом ранее.

Лидирует по производству нефтепродуктов Атыраусская область с 59,3 процента от общего объема (тут расположен Атыраусский нефтеперерабатывающий завод), на втором месте Павлодарская область с 12 процентами от общего объема производства (в области работает Павлодарский нефтехимический завод), и Южно-Казахстанская область с 11,2 процента от общего объема производства (здесь размещен Шымкентский нефтеперерабатывающий завод «ПетроКазахстан Ойл Продактс).

С 1 января 2018 года все три НПЗ Казахстана перешли на выпуск дизельного топлива экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4, Евро-5).

По прогнозам министерства энергетики страны, примерно к 2022 году возникнет необходимость в увеличении импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый плнируется построить четвертый нефтеперерабатывающий завод.

Подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ планируется в 2018 году, в 2019 году - в планах привлечь инвестора и приступить к строительству.

(Автор: Али Мустафаев)

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