Шефчович: "Южный газовый коридор" поможет создать общеевропейский энергорынок, основанный на свободной торговле (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы, особенно в наиболее уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия, сказал в среду Trend вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

«Этот проект поможет диверсифицировать наши источники энергоснабжения и транзитные маршруты. В конце концов мы все получим выгоду от этого «моста» между рынком ЕС и Каспийским регионом, поскольку наша долгосрочная цель - создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах», - сказал он.

Шефчович далее рассказал о планируемых обсуждениях в ходе четвертой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета "Южного газового коридора", которое пройдет в Баку 15 февраля.

Заседание Консультативного совета имеет решающее значение для рационализации разработки и реализации «Южного газового коридора» с участием всех заинтересованных сторон.

«На четвертом заседании, которое пройдет завтра, я с нетерпением жду подробной обновленной информации от операторов и консорциумов по реализации проектов, входящих в ЮГК, который имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы. Помимо достигнутого прогресса, мы также обсудим стоящие перед нами вызовы с тем, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства ЮГК, а также его возможное расширение в будущем», - отметил вице-президент по энергетике.

Шефчович сказал, что во время встречи он намерен подчеркнуть твердую приверженность Европы выполнению этого стратегического проекта.

«Я рад, что приеду в Баку с позитивным сообщением об утверждении Европейским инвестиционным банком кредита в размере 1,5 миллиарда евро на строительство Трансадриатического трубопровода (TAP)», - сказал он, добавив, что этот кредит является самым крупным вкладом международного финансового учреждения в TAP.

Более того, за последние четыре года - с момента создания Консультативного совета «Южного газового коридора» - произошли серьёзные изменения в энергетической картине, включая глубочайшую трансформацию промышленности и экономики ЕС, которая была ускорена историческим подписанием Парижского соглашения, сказал он.

«Поэтому этот Консультативный совет также может стать хорошей платформой для обсуждения этих новых тенденций», - сказал Шефчович.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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