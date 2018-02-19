Азербайджан и РФ признали эффективность соглашения ОПЕК+ в балансировке рынка

19 февраля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак признали эффективным соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и странами-производителями, не входящими в картель (ОПЕК+), говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в понедельник.

На встрече в Москве министры, в частности, обсудили результаты сотрудничества в рамках ОПЕК+.

"Было отмечено, что соглашение ОПЕК+ было эффективным в установлении баланса спроса и предложения, наблюдаемого на мировом рынке нефти в настоящее время, и стабилизации цен. Стороны признали необходимость продолжить процесс сокращения добычи нефти для поддержания стабильности, а также тот факт, что тесное сотрудничество ОПЕК со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, также способствует стабильности цен на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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