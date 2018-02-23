Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт газа в Турцию

23 февраля 2018 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно данным отчета, в прошлом году Турция импортировала 55,2 миллиарда кубометров газа, из которых 44,43 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 10,76 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана, в общем объеме импортируемого в Турцию газа, за отчетный период составила 11,9 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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