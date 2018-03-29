Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы

29 марта 2018 09:29 (UTC+04:00)

Из нефти месторождения Кашаган, разрабатываемого на Каспийском море в Атырауской области, произведено 1,5 миллиона тонн серы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре 2017 года мы начали экспортировать кашаганскую серу железнодорожным транспортом. Производство гранулированной серы быстро возросло. К концу года экспорт серы составил уже более 100 тысяч тонн. Всего с момента пуска производства произведено более полутора миллионов тонн серы. На сегодняшний день на экспорт отправлено более 250 тысяч тонн пастеллированной серы», - сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Казинформа» управляющий директор консорциума North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) Бруно Жарден.

Как пояснил Б. Жарден, полученная сера по трубопроводам в жидком виде подается по двум направлениям - на серные блоки и на завод грануляции серы. При выходе на проектную мощность предполагается полностью отказаться от складирования в серных блоках - вся переработанная сера без остатка будет отправляться на экспорт. Также в планах компании - растопить и переработать в гранулы уже накопленную серу в серных блоках.

«Готовая гранулированная сера поступает на конвейерные ленты и загружается в железнодорожные вагоны напрямую. Состав следует до станции Карабатан, где компания NCOC передает его одной из своих компаний-акционеров, каждая из которых самостоятельно несет ответственность за сбыт серы и другой продукции Северо-Каспийского проекта. Потенциальными рынками сбыта являются Китай и страны западного Средиземноморья, где сера используется в качестве сырья для производства сельскохозяйственных удобрений», - пояснил Б. Жарден.

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