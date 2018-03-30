Оглашены планы дальнейшей разработки крупного газового месторождения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Bahar Energy планирует в 2019 году начать закачку воды в пласты на азербайджанском газовом месторождении "Бахар" на Каспии, оператором которого она является, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

По словам собеседника агентства, с этой целью компания отобрала пять пилотных точек.

"В случае положительных результатов пробной закачки в пласт будет реализован полномасштабный проект по закачке воды. Вначале будет проведено бурение двух нагнетательных скважин, расположенных в водоносных слоях пласта. В течение пяти лет планируется пробурить в общей сложности девять нагнетательных скважин с трех существующих платформ и одной новой платформы, которая будет построена на западном фланге месторождения", - сказал источник.

Контракт на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке морских месторождений "Бахар" и "Гум Дениз" был подписан азербайджанской госкомпанией SOCAR (20 процентов доли) и Bahar Energy (80 процентов доли) в 2009 году. Месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежит американской Greenfields Petroleum.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.