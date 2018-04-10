SOCAR огласила объемы экспорта газа в Грузию

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в первом квартале 2018 года экспортировала в Грузию около 480 миллионов кубометров газа, сообщил Trend источник в госнефтекомпании.

"По состоянию на первое апреля SOCAR поставила в Грузию 480 миллионов кубометров газа. Среднесуточный экспорт составил порядка 5,3 миллиона кубометров газа", - сказал источник.

SOCAR в 2017 году экспортировала в Грузию 1, 38 миллиарда кубометров газа.

Госнефтекомпания осуществляет поставки собственного газа в Грузию по трубопроводу Гаджигабул-Газах-Гардабани. Мощность прокачки по этому газопроводу после его модернизации превышает 3,5 миллиарда кубометров в год.

Госнефтекомпания через компанию SOCAR Georgia Gas управляет газораспределительными сетями в различных регионах Грузии.

Отметим, что согласно балансу природного газа Грузии на 2018 год, потребности Грузии в 2018 году составят немногим более 2,689 миллиарда кубометров газа. При этом 2,679 миллиарда кубометров газа (99,65 процента от общего объема) Грузия рассчитывает получить из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от госкомпании SOCAR и 813 миллионов кубометров газа, добытого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз".

Оставшаяся доля (9,41 миллиона кубометров) придется на местную добычу.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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