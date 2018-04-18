Азербайджано-британское СП прошло госрегистрацию

18 апреля 2018 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие азербайджанской госкомпании SOCAR и международной нефтесервисной компании Petrofac - SOCAR Petrofac прошло государственную регистрацию, сообщает в среду официальный печатный орган министерства по налогам Азербайджана - газета Vergiler.

Согласно информации, уставный капитал компании составит 100 тысяч манатов. Компания зарегистрирована по адресу: Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121. Официальным представителем компании является гражданин Азербайджана Руслан Ибрагимов.

В состав Наблюдательного совета входят Фуад Сулейманов, Халик Мамедов, Карим Оссейран и Девид Фишер.

Компания прошла государственную регистрацию 22 февраля 2018 года.

Напомним, что в декабре прошлого года SOCAR и Petrofac подписали договор об учреждении совместного предприятия SOCAR Petrofac. Договор об учреждении подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и руководитель по услугам в области международных инженерных и производственных тренингов Petrofac Карим Оссейран.

Предполагается, что СП будет оказывать услуги по более совершенному обучению и проведению тренингов для работников, задействованных в международных энергетических проектах, на основе современных программ. При организации тренингов будет использована инфраструктура Управления обучения, образования и сертификации SOCAR.

Отмечается, что целью создания СП SOCAR Petrofac является более эффективное использование коммерческих возможностей в направлении обучения и тренингов в нефтегазовой и нефтехимической сферах страны, повышение уровня знаний и навыков нефтяников.

Согласно договору, в новом СП SOCAR будет владеть 51-процентной долей, 49 процентов участия останутся за Petrofac.

(Автор: Анвар Мамедов)

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Azernews Newspaper
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