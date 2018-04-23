BP построила на территории Азербайджана восемь морских платформ (Версия 2)

23 апреля 2018 12:29 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Бизнес в Азербайджане является самым важным и приоритетным в глобальном портфеле British Petroleum, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

"Деятельнось BP в Азербайджане берет начало в 1994 году, со времени подписания Контракта века, и с тех пор, совместными усилиями компании и правительства Азербайджана было реализовано много целей на международном уровне. Одним из проектов глобального масштаба является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. По состоянию на сегодняшний день BP было построено восемь морских платформ на территории Азербайджана", - сказал Асланбейли.

Вице-президент также отметил, что масштабные проекты с участием BP в Азербайджане также включают месторождения "Западный Азери", "Восточный Азери", "Шах Дениз-1" и "Шах Дениз-2".

"Мы применяем новейший опыт и технологии, проводя работы на морских нефтегазовых месторождениях Азербайджана. "Шах Дениз-2", привлекающий большое количество зарубежных инвестиций, является сложнейшим, по реализации, проектом по подводной добыче газа в мире, который, можно сказать, на 99 процентов реализован. Для работы над проектом "Шах Дениз-2" в сентябре 2017 года было задействовано судно "Ханкенди" для подводных строительных работ, стоимостью в 378 миллионов долларов", - сказал Асланбейли.

Вице-президент также отметил, что на сегодняшний день на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли было добыто 3,3 миллиарда баррелей нефти, а на месторождении “Шах Дениз” было добыто 89 миллиардов кубометров газа и 76 миллионов баррелей конденсата.

Прибыль Азербайджана с проектов Азери-Чыраг-Гюнешли и “Шах Дениз” составила 132 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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