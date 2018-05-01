Нефть подешевела на данных по рекордной добыче в США

1 мая 2018 16:16 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются примерно на 1% под давлением статистики о рекордном уровне добычи сырья в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 74,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 67,86 доллара за баррель.

В понедельник управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в феврале вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,264 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,6% с январского уровня. Данные января при этом были пересмотрены в сторону увеличения — с 9,964 до 10,004 миллиона баррелей в сутки.

В среду инвесторы ожидают статистику от минэнерго США и Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют рост запасов за неделю, завершившуюся 27 апреля, на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 431 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 2,2 миллиона баррелей — до 429,7 миллиона баррелей.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Так, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире местного телевидения рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Эти новости заставляют инвесторов пристально следить за ситуацией между США и Ираном. США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире.

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Azernews Newspaper
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